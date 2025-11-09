テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演中の女優・今森茉耶（19）が8日、20歳未満での飲酒が発覚したとして所属事務所「seju」から契約解除され、番組も降板した。放送途中の主要キャラクターの降板・交代劇は1975年のシリーズ第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から起きていた。キレンジャーが突然九州支部に転勤になり、2代目に交代。初代を演じた畠山麦さんに別の仕事が入ったためだった。