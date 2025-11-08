◇桃園アジアプロ野球交流戦楽天1−1KTウィズ（2025年11月7日台湾・桃園）楽天は1―1で引き分けたが「4番・中堅」で出場した4年目の吉野が存在感を見せた。4回2死二塁で中越えに先制の適時三塁打。「日本での試合とはまた違った緊張感がありますね。（先発の）古賀が頑張って投げていたので先制点をなんとしても取りたかった」と笑った。今季はシーズン最終盤に1軍昇格し、9月30日のロッテ戦でプロ初安打をマーク。「