キッコーマンが後場に入り急動意、８％を超える上昇で１３３０円台まで水準を切り上げる場面があった。醤油メーカー最大手だが、北米が収益の主柱で海外売上比率が８割近くに達している。また、豆乳飲料も展開しており、積極的な宣伝活動も奏功して好調に売り上げを伸ばしている。７日前場取引終了後に発表した２５年４～９月期の営業利益は前年同期比６％減の３９６億３３００万円となったが、上期の減