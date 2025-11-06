全国高校サッカー選手権大会大阪予選で優勝した興国高（大阪市）サッカー部の部員数人が飲酒行為などで停学とクラブ活動の無期限停止処分になったことが、６日までに分かった。１日の大阪予選決勝でＰＫ戦までもつれた履正社との激闘を制し、６年ぶり２度目となる選手権出場を決めていた。同校によると、同決勝の翌２日、大阪府内の飲食店で複数の部員が飲酒をしたという。酒に酔った生徒らの姿が目撃されるなどの情報提供があ