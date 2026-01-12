決勝戦で神村学園と鹿島学園が対戦第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が1月12日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦した。チケット完売となった一戦では、歴代最多となる6万142人が来場。「6万人超え凄いね」「来年はもっと増えそう」など、大きな注目を集めている。試合は前半19分、”就活中”のFW日高元が左足シュートで先制点を挙げると、同39分にはゴール前のこ