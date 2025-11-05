「Afternoon Tea TEAROOM(アフタヌーンティー･ティールーム)」は11月27日正午から、福袋「ニューイヤーズバッグ2026」(税込1万円)の事前販売予約を開始する。オリジナルバッグに、限定の紅茶を含む9種類のお茶、クッキー缶、店内で使えるティーチケット･パスタチケットなどを詰め合わせた。福袋は、専用サイトで予約して店舗で受け取る店舗販売と、自宅に配達されるオンラインストアでの販売を行う。数量限定のため、なくなり次第