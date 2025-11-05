【福袋】Afternoon Tea、バッグに紅茶とクッキーを詰め合わせ 「ニューイヤーズバッグ2026」予約販売【ティールーム】
「Afternoon Tea TEAROOM(アフタヌーンティー･ティールーム)」は11月27日正午から、福袋「ニューイヤーズバッグ2026」(税込1万円)の事前販売予約を開始する。
オリジナルバッグに、限定の紅茶を含む9種類のお茶、クッキー缶、店内で使えるティーチケット･パスタチケットなどを詰め合わせた。
福袋は、専用サイトで予約して店舗で受け取る店舗販売と、自宅に配達されるオンラインストアでの販売を行う。数量限定のため、なくなり次第終了。予約が限定数に達しなかった場合は、一部店頭で販売する。
アフタヌーンティー･ティールーム「ニューイヤーズバッグ2026」〈税込1万円「ニューイヤーズバッグ2026」内容〉
〈1〉アフタヌーンティーブレンド
〈2〉イングリッシュミルクティーブレンド
〈3〉ダージリン
〈4〉アッサム
〈5〉アールグレイ
〈6〉アップル
〈7〉ルイボスアールグレイ
〈8〉レモンハーバルブレンド
〈9〉シトロンミルクティー キャニスター缶入り
〈10〉プチサンク ディアマン
〈11〉ティーチケット(5枚)
〈12〉オーガニックトマトとモッツァレラチーズのトマトソースパスタチケット(2枚)
〈13〉オリジナルバッグ
※各チケットの有効期限は2027年1月31日まで。
「ニューイヤーズバッグ2026」には、アフタヌーンティーを代表する紅茶「アフタヌーンティーブレンド」など9種類のお茶と、限定デザインの缶に入ったクッキー「プチサンク ディアマン」などが入っている。お茶はすべてティーバッグ7個入り。
「ニューイヤーズバッグ2026」プチサンク ディアマン〈福袋に入っているアイテムの詳細(一部抜粋)〉
◆オリジナルバッグ
オフホワイトの生地を使ったトートバッグ。デザインは“お茶のある暮らしと風景”をテーマに、庭に咲く花や植物のイラストを描いた。
アフタヌーンティー･ティールーム「ニューイヤーズバッグ2026」オリジナルバッグ 使用イメージ
◆シトロンミルクティー キャニスター缶入り
限定デザインのキャニスター缶に入った紅茶。内容量：ティーバッグ3g×7個。
「ニューイヤーズバッグ2026」シトロンミルクティー キャニスター缶入り
◆プチサンク ディアマン
紅茶によく合うディアマンクッキー5種の詰め合わせ。ディアマンは、フランス語で「ダイヤモンド」を意味する。クッキー生地の表面にまぶしたグラニュー糖がキラキラと輝くことから名付けられたという。
「ニューイヤーズバッグ2026」プチサンク ディアマン
◆アフタヌーンティーブレンド
マイルドな飲み口と心地よい渋みが特徴で、食事にも合う飲みやすさにこだわったオリジナルブレンド。アッサムのコクとニルギリの爽やかな風味、すっきりとした味わいを楽しめる。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆イングリッシュミルクティーブレンド
濃厚なミルクティー専用ブレンド。セカンドフラッシュ･シーズンに摘み取られたアッサムの中でも特に希少な茶葉をベースに、マイルドな風味のケニアと爽やかな味わいのディンブラを合わせた。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆ダージリン
東ヒマラヤの高地に位置するダージリン。セカンドフラッシュ･シーズンに摘み取られた茶葉のみを使用。爽快な渋みとダージリン特有のフルーティーで上品な香りが特徴。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆アッサム
濃厚でコクと甘みが特徴の紅茶。力強い味わいのため、ミルクティーとして飲むのもおすすめだという。アッサムはインド最大の紅茶産地として名高く、セカンドフラッシュ･シーズンに摘み取られたアッサムの中でも特に希少な茶葉を使用した。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆アールグレイ
ベルガモットのフルーティーで爽やかな香りが広がるフレーバーティー。アイスティーにもおすすめだという。北インド･ドアーズ地方の口当りがよくコクのある紅茶に、さっぱりとした味わいのニルギリ地方の紅茶をブレンドした。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆アップル
南インド･ニルギリ地方の爽やかな風味の茶葉をベースにした、甘くやわらかなりんごの香りが広がるフレーバーティー。まろやかなコクと優しい香りが特徴。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆ルイボスアールグレイ
甘い香りと渋みのないやわらかなノンカフェイン･ルイボスティー。ベルガモットの爽やかな香りが広がるという。内容量:ティーバッグ3g×7個。
◆レモンハーバルブレンド
レモングラスとレモンバーベナに、爽やかなレモンマートルをブレンドしたオリジナルレモンハーブティー。爽やかな柑橘の香りが特徴。内容量:ティーバッグ1.5g×7個。
「ニューイヤーズバッグ2026」の店舗販売は、ティールーム、ベイカリー、ラブアンドテーブル(表参道を除く)の各店舗。予約は電話や店頭では受け付けず、専用サイトからのみ受け付ける。予約期間は11月27日正午〜12月11日11時59分。受け取り･販売は12月15日から順次、各店舗の店頭で行う。なお、店舗によって販売方法が異なり、詳細は福袋特設ページ内「店舗別販売リスト」(11月19日公開)で確認できる。〈オンラインストアでの販売〉
公式オンラインストア「Afternoon Tea Official Online Store」と「TEAROOM Web Store(楽天市場)」でも、11月27日正午から販売する。配送は2026年1月1日から順次行う。
■アフタヌーンティー･ティールーム「ニューイヤーズバッグ2026」