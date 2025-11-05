・ソフトバンクＧが断トツの売買代金で続急落、米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開 ・メディシノバが反騰、高中性脂肪血症などの治療薬でフェーズ２臨床試験の患者登録完了 ・ＪＩＧＳＡＷが逆行高、７～９月期営業利益倍増で投資資金の再攻勢に点火 ・ワークマンが４日続伸、１０月既存店売上高が２ケタ増で８カ月連続前年上回る ・ＴＯＡはＳ高カイ気配、上期決算と配当増額を好感 ・ティラ