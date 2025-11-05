・ソフトバンクＧが断トツの売買代金で続急落、米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開

・メディシノバが反騰、高中性脂肪血症などの治療薬でフェーズ２臨床試験の患者登録完了

・ＪＩＧＳＡＷが逆行高、７～９月期営業利益倍増で投資資金の再攻勢に点火

・ワークマンが４日続伸、１０月既存店売上高が２ケタ増で８カ月連続前年上回る

・ＴＯＡはＳ高カイ気配、上期決算と配当増額を好感

・ティラドはＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想を一転増益予想へ上方修正し配当予想を増額

・日ハムは続急騰、豪州の牛肉事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正

・任天堂が急反発、「スイッチ２」販売計画引き上げ通期業績予想を上方修正

・日本精工がカイ気配スタートで１カ月半ぶり年初来高値、今３月期業績予想増額し一転営業増益に



