ソフトバンクグループが続急落、プライム市場で断トツの売買代金をこなすなか、下げ幅は３０００円を超えた。前日は１９００円あまりの下落をみせており、２営業日合計の下げ幅は５０００円を上回る状況となり、約５カ月間にわたり上昇トレンドのサポートラインとなってきた２５日移動平均線もマドを開けて一気に下抜けた。日経平均への影響度では、半導体検査装置大手のアドバンテストとともに突出している銘柄でも