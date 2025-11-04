名古屋市で26年前に、主婦の女性が殺害された事件。逮捕された女は女性の夫の大学を突然訪れるなど、強い執着があったとみられることがわかりました。■好意寄せられ「困る」と言ったら…シクシク泣き出し逮捕から4日。奈美子さんの夫高羽悟さん（69）「なんで奈美子だったんだと。自分を刺しに来ればよかった、私に対する恨みなら」高羽悟さんが、胸の内をこぼしました。1999年、名古屋市のアパートで妻・奈美子さんの命が奪わ