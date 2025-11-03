【セリエA第10節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 1-3(前半1-1)ボローニャ<得点者>[パ]アドリアン・ベルナベ(1分)[ボ]サンティアゴ・カストロ2(17分、68分)、フアン・ミランダ(90分+2)<退場>[パ]クリスチャン・オルドニェス(35分)<警告>[パ]クリスチャン・オルドニェス2(28分、35分)、ラウタロ・バレンティ(79分)[ボ]サンティアゴ・カストロ(61分)、ニコロ・カンビアーギ(87分)