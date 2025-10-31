静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑をめぐり、伊東市議会が31日、臨時議会を開き、田久保氏に対する不信任案を可決した。田久保氏の失職が決定した。【映像】田久保市長、“号泣”の瞬間臨時議会の後の記者会見で記者から「市民の民意として自身の不信任案が可決されたこと」について聞かれた田久保氏は「議会の決定として粛々と受け止める」と答えた。市長として過ごした5カ月間については「私が就任してすぐにこ