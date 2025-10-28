ニデックが一時ストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２０７１円に売られた。東京証券取引所は２７日の取引終了後、ニデックを特別注意銘柄に２８日付で指定すると発表した。財務諸表に添付される監査報告書において意見不表明が記載され、内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められるため、としている。また、日本経済新聞社は２７日の取引終了後、ニデックを日経平均株価の構成銘柄から除外すると発表。株