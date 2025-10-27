絵文字みたいな丸目ライト×後ろに開く斬新ドア採用！2025年10月31日より一般公開が開始される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で、ダイハツは、「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」を出展テーマに掲げています。小さくてかわいい「ミゼットX」（コンセプトカー）「ダイハツらしいハツメイ」から生まれた「ダイハツメイ」は、軽自動車を中心としたダイハツらしいキャッ