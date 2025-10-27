２７日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６０６円高の４万９９０５円と大幅続伸。 前週２１日に日経平均先物が５万円大台にワンタッチしたものの、日経平均の方はわずかに届かず、そのまま目先調整局面入りとなった。しかしきょうは、先物主導で大きく買われ５万円大台を再び視界に入れる可能性がある。前週末の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数、Ｓ＆Ｐ５００指数が揃って最高