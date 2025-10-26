ワールドシリーズ第2戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で出場。8回の第5打席で右前打を放った際、一塁のゲレーロJr.と接触する場面があった。8回1死一塁で迎えた第4打席で、大谷は右前打を放った。バットがへし折れたが、打球は右前へ。一塁を回ろうとした際には、打球