BOSE（ボーズ）から、待望となるワイヤレスヘッドホンの新モデル「QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)」が登場しました！ 前作「QuietComfort Ultra Headphones」から約2年、果たして本機はどのような進化を遂げているのか？ 実際に使用した手応えをレポートしていきます。 ↑ボーズのノイズキャンセリング・ワイヤレスヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)」。実売価格は59,400円（税込）前後。 強