ドル円、１５３円台をうかがう展開続く原油急騰による利回り上昇もサポート＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５２．８０円付近まで一時上げ幅を伸ばした。終盤は１５２円台半ばに伸び悩んだものの、下押す動きも限定的で、高市トレードの直近高値１５３円台をうかがう展開は続いている。 高市トレード自体は一服感が出ているものの、財政政策が一段と緩和的になることで円安とのシナ