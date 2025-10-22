ダンスボーカルグループ M!LK のABCテレビ初の冠番組『M!LKじゃん!』が10/28(火)よりスタート！FODで先行配信されます。M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘！ みなさんのお悩みを全力で解決します!初回放送では、戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。佐野勇斗さん、山中柔太朗さんのAチームと、吉田仁人さん、塩粼太智さん、曽野舜太さんのBチームに分かれたメンバー