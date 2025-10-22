ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態に言及した。21日、地元メディア『Sussex World』が伝えている。現在28歳の三笘は今季、プレミアリーグでは開幕から6試合連続でスタメン出場を果たし、1ゴール1アシストを記録。しかし、9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷すると、日本代表メンバーにも招集されず、ブライトンでの直近2試合を欠場している。次戦は25日にアウェイでのマ