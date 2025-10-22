ブライトン指揮官、状態注目の三笘薫に言及「辛抱強く見守る必要がある」
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態に言及した。21日、地元メディア『Sussex World』が伝えている。
現在28歳の三笘は今季、プレミアリーグでは開幕から6試合連続でスタメン出場を果たし、1ゴール1アシストを記録。しかし、9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷すると、日本代表メンバーにも招集されず、ブライトンでの直近2試合を欠場している。
次戦は25日にアウェイでのマンチェスター・ユナイテッド戦を控えているなか、18日に行われたニューカッスル戦後（◯2−1）にヒュルツェラー監督は「三笘はまだケガから回復していない」と状態を明かしながら、復帰時期について次のように語った。
「できるだけ早く復帰させたいと思っている。もう少しで復帰できるところだったけど、辛抱強く見守る必要がある。今後の様子を見ていこう」
現在28歳の三笘は今季、プレミアリーグでは開幕から6試合連続でスタメン出場を果たし、1ゴール1アシストを記録。しかし、9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷すると、日本代表メンバーにも招集されず、ブライトンでの直近2試合を欠場している。
次戦は25日にアウェイでのマンチェスター・ユナイテッド戦を控えているなか、18日に行われたニューカッスル戦後（◯2−1）にヒュルツェラー監督は「三笘はまだケガから回復していない」と状態を明かしながら、復帰時期について次のように語った。
「できるだけ早く復帰させたいと思っている。もう少しで復帰できるところだったけど、辛抱強く見守る必要がある。今後の様子を見ていこう」