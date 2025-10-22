現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、プレミアリーグ首位のアーセナルが、ラ・リーガ４位のアトレティコ・マドリーとホームで対戦。０−０で折り返した後、後半に得点を重ね、４−０で大勝した。CL開幕３連勝を達成。それも全ての試合で無失点だ。そして新エースに８試合ぶりの得点が生まれたことも非常に大きい。今夏にスポルティングから約130億円で加入したヴィクトル・ヨケレス