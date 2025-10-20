日本マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ『ストリートファイター』との初のコラボメニューを、全国のマクドナルドで販売している。ゲームに登場する人気キャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」3種をはじめ、朝マック商品やサイドメニュー、ドリンクなど、全7品をラインアップ。2025年10月22日から11月下旬までの期間限定で展開される。記事中の価格はいずれも税込表記。〈定番バーガーがコラボ限定「ストリートバ