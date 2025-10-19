現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第3週では、親からの愛情に恵まれず、“自分”というものをどう見つめていくべきか葛藤する雨清水家の三男・三之丞の姿が描かれた。三之丞を演じるのは、出演作が途切れない板垣李光人。複雑な役柄への向き合い方や、両親役を演じる堤真一、北川景子との共演、そして初めてとなる朝ドラ出演への思いを聞いた。 参考：『ばけばけ』第16話、銀二郎（寛一郎）がトキ（髙石あかり