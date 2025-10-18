今年度の文化功労者に徳島市出身の漫画家竹宮惠子さんが選ばれました。文化功労者に選ばれた竹宮惠子さんは1950年徳島市生まれの75歳。中学時代から本格的に漫画を描き始め城東高校3年生の時に漫画雑誌の新人賞に入選し漫画家としてデビューを果たしました。1976年には代表作「風と木の詩」を発表、これまで誰も描こうとしなかった少年同士の愛をテーマとした作品で人気を不動のものとしました。また、2000年からは京