三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第33回では経営者と従業員のリスクとリターンの違いについて解説する。今時そんな言い草ある？Tシャツ専門店「T-BOX」の出店計画をめぐって口論になった、主人公で起業家の花岡拳と、幹部の日高功。日高は花岡に「社長の指示したことだけやってろということで