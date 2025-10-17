映画『火喰鳥を、喰う』の公式SNSにて、Snow Man・宮舘涼太のオフショットが公開され、その姿が大きな話題を呼んでいる。 【画像】“血まみれでも美しい”宮舘涼太／水上恒司と鬼気迫る形相で掴み合う宮舘涼太 ■宮舘涼太、緊迫の場面を終えたばかりの清々しい表情＆無邪気なポーズ 投稿には「無事、雄司と対峙おわり」と宮舘のコメント。写真1枚目では、深いブラウンのシャツに同系色のパンツを合わせた落ち着いたト