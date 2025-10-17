映画『火喰鳥を、喰う』の公式SNSにて、Snow Man・宮舘涼太のオフショットが公開され、その姿が大きな話題を呼んでいる。

■宮舘涼太、緊迫の場面を終えたばかりの清々しい表情＆無邪気なポーズ

投稿には「無事、雄司と対峙おわり」と宮舘のコメント。写真1枚目では、深いブラウンのシャツに同系色のパンツを合わせた落ち着いたトーンの衣装で、顔や首元、胸元にまでリアルな血のりがつき、物語の激しさをそのまま纏っている。両手をポケットに入れ、首を少し傾けてカメラを見つめるそのまなざしが印象的で、闇に浮かぶ姿からは静かな余韻と緊張感が漂う。

一方、2枚目では両手を高く上げてピースサイン。血のりメイクのまま見せる無邪気な笑顔が、シリアスなシーンとの対比を際立たせている。撮影をやりきった達成感と、現場の温かい空気が伝わるショットだ。

SNSでは「血まみれでも美しい」「役を本気で生きたのが伝わる」「この怪我のテンションじゃない笑」「オラついててメロい」「こんな姿、普段は見られないから貴重すぎる」「ズタボロ顔の特殊メイクでご機嫌なのかわいい」といった声が相次いでいる。

■水上恒司と鬼気迫る形相で掴み合う宮舘涼太

