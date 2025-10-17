Da-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤È¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡õ¾®ÂíË¾¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥àー¥Óー¤Ê¤É①② ¢£¾®Âí¤¬±þ±çÃÄ¤ÎÆ°¤­¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÂ¼¤Î¼þ¤ê¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë ¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ï¡¢Da-iCE¤Î³Ú¶Ê¤Ç ¡Ö2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿Ç®Æ®¹Ã»Ò±à¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ì