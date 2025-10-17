²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡õ¾®ÂíË¾¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Óー¤¬²ÖÂ¼¤µ¤ó¤ËÍí¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤óÂç·¿¸¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Da-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤È¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡õ¾®ÂíË¾¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥àー¥Óー¤Ê¤É①②
¢£¾®Âí¤¬±þ±çÃÄ¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÂ¼¤Î¼þ¤ê¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë
¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ï¡¢Da-iCE¤Î³Ú¶Ê¤Ç ¡Ö2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿Ç®Æ®¹Ã»Ò±à¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈDa-iCE¥á¥ó¥Ðー¤¬¥³¥é¥Ü¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾®Âí¤¬ÅÐ¾ì¡£
Æ°²è¤Ï¡¢²ÖÂ¼¤¬¥«¥á¥é¤Î¤Û¤¦¤ò»Ø¤·¡¢¾®Âí¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£²ÖÂ¼¤¬¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾®Âí¤âÂÇ¤Ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¡£
¥Üー¥ë¤¬¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Î¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï±þ±çÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¿¶¤ê¤Ø¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢²ÖÂ¼¤ò¾®Âí¤¬¸å¤í¤«¤éÊú¤¨¹þ¤ß¡¢²ÖÂ¼¤â¤½¤Î¼ê¤ò¥Ûー¥ë¥É¤·¡¢¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦»Ñ¤â¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¾®Âí¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡¢²ÖÂ¼¤ÏÇï¼ê¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤Ï½ªÎ»¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¾®Âí¤Î²ÖÂ¼¤Ø¤Î°¦¡ª¡©¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÖÂ¼¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ë±þ±çÃÄ¤Î¿¶¤ê¤òÂ³¤±¤ë¡£¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÖÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Óー¤¬²ÖÂ¼¤µ¤ó¤ËÍí¤ó¤Ç¤ë¾Ð¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤óÂç·¿¸¤¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÛÂÀ¤¯¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ªDa-iCE¤ÈWEST.¤Ï¡¢¡ÖStory¡×¡ÊDa-iCE¡Ë¤Ç¤â¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£