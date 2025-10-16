今回は、学歴至上主義の「自称エリート」男性の、最低すぎる発言についてのエピソードを紹介します。「せっかく美人なのに残念だな〜」「この前マッチングアプリで知り合った男性とデートしたんですが、その男性がマジで最低男でした……。私に会うなり出身大学を聞いてきて、正直に答えると『そんな偏差値が低い大学を出て、恥ずかしくないの？』『せっかく美人なのに残念だな〜』とありえない発言をしてきました。またレストラン