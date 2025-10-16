日本サッカー協会(JFA)は16日、U-22日本代表が国際親善試合として、11月14日にイングランド・ドンカスターでU-20イングランド代表と対戦することが決定したと発表した。また、11月17日にプレミアリーグ所属のボーンマスとトレーニングマッチを行うことも併せて伝えている。大岩剛監督はJFA公式サイトを通じ、「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグのAFCボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だ