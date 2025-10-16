U-22日本代表がU-20イングランド代表&プレミアリーグ・ボーンマスと対戦へ!
日本サッカー協会(JFA)は16日、U-22日本代表が国際親善試合として、11月14日にイングランド・ドンカスターでU-20イングランド代表と対戦することが決定したと発表した。
また、11月17日にプレミアリーグ所属のボーンマスとトレーニングマッチを行うことも併せて伝えている。
大岩剛監督はJFA公式サイトを通じ、「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグのAFCボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だと思います。この遠征が来年1月に行われるAFC U23アジアカップに向けて強化の場となりますし、ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても大きな経験となります。自分たちの持てる力を発揮し、個人としてもチームとしても様々なことにトライできるよう、しっかりと準備していきたいと思います」とコメントした。
