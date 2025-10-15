¥×¥ë¥Þ¥óÅìµþÅÄÄ®¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¥í¡¼¥é¥ó ¥®¥ã¥í¥¹¡ÊÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¡£¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤äÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÊÂ¤Ö¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢´ÛÆâÁ´ÂÎ¤ÎÁõ¾þ¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ù¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢Á´´Û¥í¡¼¥é¥ó ¥®¥ã¥í¥¹»ÅÍÍ¤Ï2025Ç¯¤â·ÑÂ³¤Ç¤¹¡ª ¥×¥ë¥Þ¥óÅìµþÅÄÄ®¡ÖJUNCTION¡×¥í¡¼¥é¥ó ¥®¥ã¥í¥¹ ¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼  ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î15