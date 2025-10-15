プルマン東京田町が、世界最高峰のテニストーナメント「ローラン ギャロス（全仏オープン）」とコラボしたハイティーを提供。

ウィンブルドンや全豪オープンと並ぶ、世界最高峰テニス大会の世界観を、館内全体の装飾とともに食でも堪能できます☆

また、世界初となる、全館ローラン ギャロス仕様は2025年も継続です！

プルマン東京田町「JUNCTION」ローラン ギャロス ハイティー

期間：2025年10月15日（水）〜11月15日（土）

時間：17:00〜22:00（L.O. 21:30）席120分制 / ドリンクラストオーダー30分前

料金：1人 7,000円(税込)

場所：ラウンジ＆バー JUNCTION（東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F）

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

※1名様から利用可能

※最終入店は20時

※前日18時までに予約

※卓球台の利用は無料（混雑状況等により利用できない場合があります）

フランス発プレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、世界最高峰のテニストーナメント「ローラン ギャロス（全仏オープン）」とのコラボレーションハイティーが登場。

世界4大テニストーナメント（グランドスラム）の1つである「ローラン ギャロス」の世界観をテーマにしたハイティーが楽しめます☆

スポーツやアート、カルチャーが出会う、プルマン東京田町ならではのコラボレーションです！

「ローラン ギャロス（全仏オープン）」 は、ウィンブルドンや全豪オープンと並ぶ、 世界で最も権威あるテニスの大会。

赤土のテニスコート「レッドクレーコート」 Photo @FFT

試合は「レッドクレーコート」と呼ばれる、赤土のテニスコートで行われます。

赤土の上ではまるでチェスのように1球ごとの戦略と技術が試される Photo @FFT

「レッドクレーコート」の赤土は、ボールのスピードを落とすため、まるでチェスのように1球ごとの戦略と技術が試される場所。

プルマン東京田町は、2024年に世界で初めてホテル全体を「ローラン ギャロス」仕様に演出し、話題を呼びました。

2025年も「ローラン ギャロス」の象徴である「レッドクレーコート」のアートデコレーションをはじめ、その世界観をさらに進化させてゲストに届けます！

ローラン ギャロス ハイティー メニュー

セイボリーメニュー (8品)：赤土のクロケット／ラケット風サーモンのリエット／テニスボールマカロン／ラムジャーキーとミックスナッツ／オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ／サテーチキン／ベジタリアンサンドイッチ／チーズ盛り合わせ

フリーフロー(全35種)：

スパークリングワイン(3種)シャンドン ブリュット／シャンドン ブリュット ロゼ／シャンドン ガーデンスプリッツ ビール 赤白ワイン (10種)ロンネフェルト 紅茶 (14種)バイタルグレープフルーツ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー／チョコチャイ／エーデルビーネ／ルイボス／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／アイリッシュウィスキークリーム／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミントコーヒー(4種)コーヒー(ホット・アイス)／エスプレッソ (シングル・ダブル)／カフェラテ (ホット・アイス)／カプチーノソフト ドリンク (3種)烏龍茶／ジンジャエール／オレンジジュース

「ローラン ギャロス ハイティー」では、「レッドクレーコート」を思わせる「赤土のクロケット」をはじめ、遊び心あふれるセイボリーを用意。

「ラケット型リエット」や、テニスボール型のマカロンなどが登場します。

セイボリーとのマリアージュには、全35種のドリンクをフリーフローでラインナップ。

3種のスパークリングワインに、10種のワインも取りそろえられます。

また、太陽の光を浴びたグレープフルーツのエネルギッシュなフレーバーティー「バイタルグレープフルーツ」など、14種のロンネフェルト紅茶も心ゆくまで楽しめます！

館内は、全仏オープンの軌跡やテニスモチーフで装飾。

パリの名門トーナメントを想起させる演出が、随所に施されています。

ハイティーを堪能した後は、「レッドクレーコート」に変身した卓球台でのテーブルテニスもプレイ可能。

館内全体の装飾と食で「ローラン ギャロス」の世界観に浸るコラボレーション企画です☆

ローラン ギャロス × ALL Accor プルマン東京田町 スペシャルコラボレーションルーム

期間：2025年10月10日（金）〜2026年6月7日（日）限定1部屋

料金：1泊 110,000円 (税・サ込)〜

広さ：52平方メートル

特典：エグゼクティブラウンジのアクセス

客室予約：プルマン東京田町代表 03-6400-5855

※本プランの予約は電話のみ

※装飾イメージは、予告なく変更する場合があります

※チェックインは15:00、チェックアウトは12:00

「All Accor」は、フランス・パリを拠点とする、世界最大級のホスピタリティグループ・アコーのグローバル予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム。

「ローラン ギャロス（全仏オープン）」において、2015年より公式サプライヤーを務め、2024年からは公式パートナーとして協力しています。

プルマン東京田町は、有望なジュニア選手が集う「 ジュニアシリーズ by ルノー」初のアジア大会・日本初開催を祝し、2024年世界で初めてホテル全体を「ローラン ギャロス」仕様に演出しました！

2025年10月13日〜10月19日に行われる第2回大会を記念して、2025年も期間限定で「ローラン ギャロス スペシャルコラボレーションルーム」が登場します。

また、2025年10月14日には、プルマン東京田町で第2回日本大会の開会式を開催。

グランドスラム7度の優勝を誇る伝説のテニスプレーヤー、ジュスティーヌ・エナンが、2025年日本大会のアンバサダーとして登場します！

ALL Accorメンバー限定でのミート＆グリートも予定。

エリートメンバーはリワードポイントまたはオークション形式を利用して、ジュスティーヌ・エナンによるテニスクリニックをはじめとする特別体験への参加が可能です。

ジュニア シリーズ by ルノー 東京大会決勝の観戦チケットや、プルマン東京田町での滞在にも利用できます。

落札者は、どのコラボレーションによる特別スイートにも宿泊が可能。

バスルームにはテニスボールアート、壁面にはラケットアートなど、テニスをテーマにした特別な客室で「ローラン ギャロス」の世界観と熱気を存分に体感できます☆

世界最高峰テニス大会の世界観に浸れる、遊び心たっぷりのハイティー。

プルマン東京田町の「ローラン ギャロス ハイティー」は、2025年10月15日〜11月15日まで提供されています！

