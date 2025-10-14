NTTドコモは、「Galaxy S25 SC-51F」と「Galaxy S25 Ultra SC-52F」のソフトウェアアップデートをリリースした。アップデート後のAndroidバージョンは16になる。両機種ともにHPUEに対応する。 HPUE対応 HPUEとは、端末の送信電力を高出力化する技術。従来、スマートフォンの送信電力は200mWに制限されていたが、HPUEでは400mWに引き上げることで電波が基地局に届きやすくなる。 5G