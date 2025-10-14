¥É¥³¥â¡ÖGalaxy S25/S25 Ultra¡×¤¬Android 16¤Ë¡¢¡Ö5G¡Ü¡×É½¼¨¤äHPUEÂÐ±þ¡¦¥É¥³¥â³¨Ê¸»úÇÑ»ß¤â
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡ÖGalaxy S25 SC-51F¡×¤È¡ÖGalaxy S25 Ultra SC-52F¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤ÎAndroid¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï16¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾µ¡¼ï¤È¤â¤ËHPUE¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
HPUEÂÐ±þ
¡¡HPUE¤È¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤ÎÁ÷¿®ÅÅÎÏ¤ò¹â½ÐÎÏ²½¤¹¤ëµ»½Ñ¡£½¾Íè¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÁ÷¿®ÅÅÎÏ¤Ï200mW¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢HPUE¤Ç¤Ï400mW¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÇÈ¤¬´ðÃÏ¶É¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡5GÄÌ¿®¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹â¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼×ÊÃÊª¤Ë¤è¤ëÅÅÇÈ¤Î¸º¿ê¤¬Âç¤¤¤¡£´ðÃÏ¶É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ä·úÊª¤ÎÃÏ²¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯9·î¤ËÅÅÇÈ´ØÏ¢Ë¡Îá¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢5G¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÁ÷¿®ÅÅÎÏ¤ò¹â¤á¤ëHPUE¤ÎÆ³Æþ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£HPUE¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢HPUEÂÐ±þÃ¼Ëö¤ÈHPUEÂÐ±þ´ðÃÏ¶É¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¡£¥É¥³¥â¤Ï¤³¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£
5G+ RATÉ½¼¨ÂÐ±þ
¡¡¹ÂÓ°è¤Ê5G¼þÇÈ¿ô¡Ê3.7GHz¡¢4.5GHz¡¢28GHz¡Ë¤Ë¤è¤ë5GÄÌ¿®»þ¡¢RATÉ½¼¨¡Ê¥Ô¥¯¥ÈÉ½¼¨¡Ë¤¬¡Ö5G¡Ü¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¥É¥³¥â³¨Ê¸»úÇÑ»ß
¡¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¡¢Ã¼Ëö¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥³¥â³¨Ê¸»ú¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î³¨Ê¸»ú¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï5·î¡¢¥É¥³¥â³¨Ê¸»ú¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯6·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëµ¡¼ï¤«¤é½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£GalaxyÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î°ÊÁ°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿°ìÉôµ¡¼ï¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥É¥³¥â³¨Ê¸»ú¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£