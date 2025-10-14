フランスのサルコジ元大統領（ゲッティ＝共同）【パリ共同】フランスメディアは13日、先月禁錮5年の判決を言い渡されたサルコジ元大統領（70）が今月21日にパリのサンテ刑務所に収監されることが決まったと報じた。戦後フランスの第5共和制で大統領経験者の収監は初めてとなる。サルコジ被告は13日、検察に出頭し、収監の日時と場所を通知されたとみられる。被告は収監後に弁護士を通じて仮釈放を申請できる。高齢などを理由に