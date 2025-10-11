10月8日、TOTOがトイレにまつわるエピソードを詠んだ「第21回『トイレ川柳』」で入選した40句を発表しました。今回過去最高となる40,925句が集まったそうです。9日の『ＣＢＣラジオ #プラス！』では、永岡歩アナウンサーと石坂美咲が入選句を紹介しました。 賞品はトイレ？現金？ まずは最優秀賞