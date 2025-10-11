10月8日、TOTOがトイレにまつわるエピソードを詠んだ「第21回『トイレ川柳』」で入選した40句を発表しました。今回過去最高となる40,925句が集まったそうです。9日の『ＣＢＣラジオ #プラス！』では、永岡歩アナウンサーと石坂美咲が入選句を紹介しました。

賞品はトイレ？現金？

まずは最優秀賞です。



「知らんやろ 出た快感を AIは」



この一句に対しふたりは「これは人間にしか味わうことができない」「体感は我々にしかできない」と共感しました。





トイレは家に2個いるのか

賞品は機能性抜群のタンクレス トイレ または賞金20万円です。自宅の トイレ の寿命がまもなく訪れるなら トイレ を選びたいですが、まだ10年経っていないなら現金の方がいいかもしれません。それぞれ使用年数が5年以下のふたりはどちらがいいか悩みます。永岡「もらっといて、10年後に設置もありなのかな」石坂「どこに置くの？」永岡「物置の奥の方に。30年後ぐらいに忘れて出てきた時怖いよね（笑）」現金に軍配が上がりました。

石坂が印象に残ったという一句はこちら。



「トイレ二個 『要るかな』『要るよ』 要りました」



石坂はトイレシンクに置いていた芳香剤をこどもが便器に入れ、修理のためしばらくトイレが使えなかったそうです。

その時に「トイレは2個要る」と実感したとのこと。



永岡「この生理現象だけは。『明後日に宿題残しとこ』と違うもんね。もう今なのよ」



この経験を経た石坂は、最近では平屋が人気ですが、家づくりを検討している人に「2個は要るよ」と言っているそうです。



また忙しい朝は夫のトイレ使用時間が長いのも悩み。

永岡は「男性の方がトイレ使用時間が長い」と聞いたことがあるそう。



永岡「スマホ持ってってない？旦那さん。だから長くなることを怒るより、スマホを持っていくことを止めた方が」



石坂「なんかね、便意のタイミングを見計ってるらしい」



どうやら、便意が来る前にトイレに入り、時が来るのを待っているんだとか。

母である石坂は「母ちゃんはそんな時間がないのに」と夫に不満を漏らしました。

トイレをおしゃれにするタイミング

永岡が印象深かったのはこちらの一句。



「恋をして 花を一輪置く トイレ」



永岡自身もひとり暮らしの際、彼女が家に来る時に初めてトイレを意識し、おしゃれな芳香剤を置いてみたそうです。



永岡「木の棒（リードスティック）10本ぐらい入れてるやつあるやん。あれとかをとりあえずスギ薬局で買いに行く」



石坂「なんかラベルにおしゃれな英語書いてありますよね」



それから今もリードディフューザーをトイレに設置している永岡は、浸らせる液体が最後まで無くならないのが悩み。

石坂曰く、リードスティックを逆さにすることでまたリードスティックが液体に浸透するそうです。



石坂「永岡さん家、多分匂いないですね。意味ない（笑）。おしゃれなだけ」



永岡「替え時もわからんからどんどん埃も溜まっていくしな。よう考えたらおしゃれでもなんでもなく、汚くなってくもん置いてないかという疑惑（笑）」



川柳からトークが盛り上がったふたり。

4万句以上の応募があったように、トイレにまつわるエピソードは尽きません。

（ランチョンマット先輩）



