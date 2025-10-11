フェラーリジャパンが新型車「849テスタロッサ」を発表しました。テスタロッサというネーミングは実に33年ぶりとなります。名車テスタロッサの歴史を振り返るとともに、新型を写真付きで解説します。【前後編の前編】（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）フェラーリ「テスタロッサ」赤色は偶然の産物だった!?クルマ好きであれば33年前のテスタロッサはご存じのことだと思いますが、まずはテスタロッ