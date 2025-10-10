「Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG｜Contemporary」は、超広角20mmから望遠200mmまでを1本でカバーする、35mmフルサイズセンサー対応の10倍高倍率ズームレンズ。超広角から望遠まで繋がる画角変化は想像以上にインパクトが強く、風景からスナップ、ポートレートまで幅広い被写体に対応する。その割に小型軽量であり、日常使いから旅先まで、安心して持ち出せる1本だ。 今回試用したソニーEマ