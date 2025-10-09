猛スピードで交差点に進入する1台の車。2024年9月、19歳の中国籍の男は、酒を飲んだ状態で道路を逆走し時速約125キロで交差点に進入、車と衝突し運転手が死亡しました。さいたま地裁は9月、「危険運転致死罪」が成立するとして懲役9年の実刑判決を言い渡しました。全国で相次ぐいわゆる“危険運転”。2025年1月、福島県のJR郡山駅前では…。赤信号を無視して時速約70キロで交差点に進入した車に、受験のために大阪から来てい