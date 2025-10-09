長生きするリスクとは何か。『単身リスク「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）を出した社会学者の山田昌弘さんは「若い青春が15年延びるならいいが、老後が15年延びるとなれば、リスクも当然増えていく」という――。■令和版「100年人生ゲーム」の教え皆さんは、子どもの頃、「人生ゲーム」で盛り上がった経験はおありだろうか。「人生ゲーム」は、プレイヤーが人生を疑似体験する定番ファミリー・ボードゲームだ。アメリ