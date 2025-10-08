「ブルゾンちえみ」として活動していたタレントの藤原しおりがかつての仲間と再会した。「ブルゾンちえみｗｉｔｈＢ」として活動した元「ブリリアン」のコージ・トクダが８日までに自身のインスタグラムを更新。「再会。慣れ親しんだ立ち位置」と伝え、藤原と肩を組んで笑顔を見せた２ショットを披露した。この投稿には「やば〜！うれし〜写真！」「ひゃー！すきー！元気出た」「…あの曲が流れましたー」「ブルゾンちえ