東急電鉄は2025年10月7日、田園都市線の列車衝突・脱線事故について説明した記者会見で、事故が起きた電車の運転士の操作について「通常の動作のなかであり得る誤差」「正常な範囲」だったと説明した。事故は信号システムに問題があったため起きたとした。前日には、衝突した列車を運転していたのは「見習い運転士」だったと報じられており、SNSではこの見習い運転士を心配する声が寄せられている。「特段特別なハンドル操作をして