小米技術日本株式会社は2025年9月26日（金）から28日（日）までの3日間、一般向けイベント「Xiaomi EXPO 2025」を開催した。イベントでは、ファッションモデル・女優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田明臣さんをお招きした特別トークステージを開催したほか、「Xiaomi モノづくり研究所 Online」の公開収録や、豪華景品が当たる来場者参加型クイズ大会やスタンプラリーなど、多数のコンテンツを実施した。株式会社日立ソリ