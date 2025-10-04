「Xiaomi EXPO 2025」を開催 / 未来のまちを描く体験型ワークショップ【まとめ記事】
小米技術日本株式会社は2025年9月26日（金）から28日（日）までの3日間、一般向けイベント「Xiaomi EXPO 2025」を開催した。イベントでは、ファッションモデル・女優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田明臣さんをお招きした特別トークステージを開催したほか、「Xiaomi モノづくり研究所 Online」の公開収録や、豪華景品が当たる来場者参加型クイズ大会やスタンプラリーなど、多数のコンテンツを実施した。
株式会社日立ソリューションズは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）において、協賛しているシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」(以下、クラゲ館)にて、2025年9月12日、13日、19日の3日間、体験型プログラム「みんなで彩る いのちのアート 〜2050年の未来のまちを描くワークショップ〜」を開催した。ワークショップは計47回実施され、合計476名が参加した。
■2025年日本国際博覧会、未来のまちを描く体験型ワークショップを開催【関西・大阪万博】
■高速スクロール革命！新Bluetoothエルゴノミスクマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、チルトホイールと上下高速スクロールが搭載された高機能エルゴノミクスBluetoothマウス「400-MAWBS228BK」を発売した。本製品は、チルトホイールと上下高速スクロールが搭載された高機能エルゴノミクスBluetoothマウス。上質なアルミ製の高性能ホイールで作業効率を格段に上げることができる。ホイールを左右に動かすことで、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載している。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできる。ホイールが高速回転することで、長いページを一気に上下移動できる高速スクロールを搭載している。ゆっくりホイールを動かした際のクリック感はそのままに、高速回転させることができる。
■スマートなくらしを、すべての人へ！「Xiaomi EXPO 2025」を開催
■契約業務におけるAIの利用と課題が明らかに！ドキュサイン、メディアラウンドテーブルを開催
ドキュサイン・ジャパンは2025年9月11日、契約業界におけるAI活用に関するメディアラウンドテーブルを開催した。ドキュサイン・ジャパンは、電子署名サービスの分野で世界No.1シェアを誇るDocusignの日本法人であり、契約DXの新たな潮流であるCLM（Contract Lifecycle Management）を通じ、企業のビジネスプロセスの最適化を支援してきた。ラウンドテーブルでは、ドキュサイン・ジャパン株式会社シニア・プロダクトマーケティングマネージャーの寺村翔氏が、契約業務におけるAIの利用実態と課題を明らかにする最新調査結果および「契約AI」の最新トレンドや将来展望について解説した。
■軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で持ち運びができるコンパクトサイズで、小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」を発売した。女性でも片手で楽に持ち運べる軽量設計。192Whの容量を備えながらも驚くほどコンパクトで、アウトドアや非常時にサッと持ち出せる。ご家庭や車内、キャンプ場など、場所を選ばず活躍する頼れる電源だ。AC出力は2ポート搭載、最大300Wまで対応。扇風機や小型調理家電など、日常的に使う家電がしっかり動作する。正弦波出力で家庭用コンセント同様の安定した電力を供給し、安心して利用できる。
■自由にカスタマイズできる！モジュラーデザインのヘッドホン「CMF Headphone Pro」ル
ロンドンを拠点とするコンシューマーテクノロジーブランドであるNothingは、CMF by Nothingから初のANC搭載オーバーイヤーヘッドホン「CMF Headphone Pro」を2025年9月29日に発売した。最先端のサウンド体験と個性的なデザインを融合させ、パーソナルオーディオの新しいスタイルを提案している。イヤークッションを自由に交換できるカスタマイズ性、直感的に操作できる物理キー、サウンドを自在に調整できるアプリ「Nothing X」など、ユーザーごとに最適な体験を提供する設計となっている。
