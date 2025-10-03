アサヒグループHDのロゴアサヒグループホールディングスは3日、システム障害の原因が、身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃だったと発表した。情報漏えいの可能性を示す痕跡も確認された。多くの工場で生産停止は続き、コンビニやスーパーでは売れ筋商品が品薄になる恐れが出るなど影響は拡大している。勝木敦志社長は3日、漏えいした可能性のある情報の内容と範囲は調査中だと説明し「一